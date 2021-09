Melania: da Cardano al Campo alle finali di Miss Mondo Italia

Melania Ferraro, 22enne di Cardano al Campo, studentessa di Graphic Design e Art Direct all’Università NABA di Milano si aggiudica un posto tra le 25 finaliste nazionali di Miss Mondo Italia che gareggeranno nella finalissima del 26 settembre a Gallipoli.

«Arrivare in finale rappresenta un sogno nel cassetto, ma anche la possibilità di un riscatto personale e un’occasione per il futuro». È stato un percorso lungo, iniziato nel 2020 tra le selezioni online a causa della pandemia con la finalissima a Dervio (LC) in cui è stata incoronata come capitana di Miss Mondo Italia Lombardia con le altre 11 ragazze Lombarde, qualificata per le fasi della selezione finale di Miss Mondo a Gallipoli.

A Gallipoli il 12 settembre per l’ultima semifinale, tra le varie selezioni è riuscita a strappare uno dei 25 pass per la finalissima del 26 settembre che si svolgerà sempre in Puglia per incoronare Miss Mondo Italia 2021.