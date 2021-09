Memorial Maroso e Coppa Italia, weekend in biancorosso per il “Franco Ossola”

Sarà un weekend a tinte biancorosse per il “Franco Ossola”. Sabato 11 e domenica 12 settembre l’impianto sportivo di Masnago sarà il luogo di due appuntamenti importanti per lo sport varesino, entrambi con il logo del Città di Varese.

Sabato 11 si svolgerà il Memorial dedicato al grande Peo Maroso, un triangolare riservato alla categoria Juniores tra Varese, Legnano e Solbiatese.

Il pomeriggio di gare inizierà alle 16,30 con Solbiatese – Legnano; alle 17:30 scenderà in campo il Varese contro la perdente del primo scontro mentre alle 18;30 ci sarà il fischio d’inizio dell’ultima gara in programma.

Domenica invece inizierà la stagione del Città di Varese con il primo impegno ufficiale: alle 15.00 i ragazzi di mister Ezio Rossi ospiteranno per la Coppa Italia di Serie D l’Arconatese.

In vista della gara di domenica saranno in vendita i biglietti solo per la tribuna:

Per l’occasione saranno in vendita i tagliandi per il settore tribuna; i tagliandi si potranno acquistare in prevendita sulla piattaforma Diyticket (qui il link) fino alle 23:59 di sabato 11 settembre oppure presso la sede allo Stadio sabato 11 dalle 14:30 alle 19:00 (negli stessi orari in cui sarà possibile sottoscrivere anche gli abbonamenti).

Domenica 12, giorno della partita, si potranno acquistare i biglietti al botteghino dalle ore 13:30.

I prezzi dei biglietti sono 16 euro per la tribuna centrale e 12 euro per la tribuna laterale (per questo settore è prevista la riduzione a 10 euro per i minori di 16 anni e gli over 70).

Domenica i cancelli dello Stadio apriranno alle 14:00 e sarà consentito l’ingresso fino alle 15:10. Come da normativa statale l’ingresso è riservato ai possessori di green pass che dovrà essere mostrato prima di accedere all’impianto.

Chi ha sottoscritto l’abbonamento per la tribuna ha compreso anche la Coppa Italia e potrà accedere allo Stadio mostrando la ricevuta rilasciata al momento del pagamento: gli abbonamenti cartacei saranno consegnati alla prima giornata di campionato.