Memorial Morelli: sarà Legnano Basket – Robur Varese la finale al PalaBorsani

Legnano Basket raggiunge la Robur Varese nella finale del Memorial Morelli. Dopo infatti, la vittoria dei varesini contro Borgomanero (80-72), i Knights hanno regolato Oleggio (89-68), grazie soprattutto a un primo quarto che ha segnato subito un netti divario tra le due squadre.

Legnano trascinato dai punti di Bianchi (20), Terenzi e Leardini (17 ). Importante sempre la regia di Marino. Per Oleggio, De Ros e Gianpieri (17 punti) i migliori realizzatori.

Primo quarto senza storia. Legnano padrone del campo con un vantaggio che si fissa sul 29-13. Secondo quarto giocato con un parziale in equilibrio (21-22) e Legnano che va al riposo con il vantaggio rassicurante, ma non decisivo, di 15 punti (50-35). Bianchi e Leardini, entrambi con 14 punti, i due mattatori tra i legnanesi. De Ros e Romano, per i piemontesi, con 9 punti a referto.

Terzo quarto nel quale Legnano e Oleggio continuano a braccetto, poi i Knights allungano (26-21) e si portano a un + 20 adesso molto più decisivo per la fase finale. Ultimo quarto senza storia. Legnano conserva il vantaggio e vola in finale sull’ 89-68.

Il programma di sabato 25. Alle 18.30 finale per il terzo posto Borgomanero – Oleggio, alle 20.30 finale per il primo posto Legnano Basket – Robur Varese. Ingresso libero, con green pass