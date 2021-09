A Mercallo si corre per aiutare chi assiste le persone in stato vegetativo

Un fine settimana “da correre” a sostegno del volontariato. Dal primo al 3 ottobre sono in programma due corse e camminate intorno al Lago di Comabbio, al Lago di Varese e una virtuale a cui si potrà partecipare anche a distanza. L’iniziativa benefica andrà a sostegno dell’associazione La voce del silenzio a sostegno delle persone e delle famiglie che si sono ritrovate ad affrontare lo stato vegetativo.

Dal primo al tre ottobre si terrà Run virtual edition, una corsa-camminata virtuale che potrà essere percorsa da chiunque in qualsiasi luogo e all’orario che si preferisce. Per partecipare basterà registrarsi sul portale Endu a questo link e scaricare il proprio pettorale. Non ci sarà un percorso o un punto di ritrovo specifico, ma ognuno potrà seguire l’itinerario che preferisce. L’iniziativa ha già alcuni iscritti anche da Torino, Piacenza e Roma. Tutto il ricavato delle corsa verrà donato all’associazione La voce del silenzio.

Domenica 3 ottobre, invece, si terranno altre due corse-camminate, una intorno al Lago di Comabbio (13 chilometri) e la seconda intorno al Lago di Comabbio e al Lago di Varese (50 chilometri, iscrizioni a questo link). Il ritrovo è fissato all’area lago di Mercallo alle 9. La corsa dei due laghi partirà alle 9.30, mentre la corsa del Lago di Comabbio partirà alle 10.