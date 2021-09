Mercato valutario: dalle coppie di valute da monitorare alle strategie forex consigliate

Il Forex è una delle mille anime del trading online. Forse sui media non riceve molta attenzione, ma si parla del mercato più importante del mondo per quanto riguarda il numero di operatori e volumi di scambi: le ultime stime fanno riferimento ad un esercito di circa 80 milioni di Forex trader. In questo mercato si scambiano le coppie di valute: l’obiettivo dei trader è quindi quello di sfruttare a proprio favore le variazioni dei tassi di cambio tra le due monete in questione, assumendo in base alle sue previsioni una posizione long o una posizione short.

Il mercato valutario offre un’infinità di possibilità: le coppie di valute che vengono scambiate più frequentemente vengono definite major. Ci sono poi le coppie cross, che sono quelle che non contemplano il dollaro, e quelle esotiche, che riguardano monete scambiate solo di rado. Per il trader è importante sapere come individuare le coppie su cui investire e soprattutto conoscere le strategie da applicare nelle varie situazioni.

Come muoversi sul mercato valutario

Prima di avventurarsi in un ambiente complesso come il mercato valutario è necessario acquisire le giuste competenze e conoscere in modo adeguato il mercato stesso e gli strumenti che si hanno a disposizione. Le coppie vengono definite con uno schema ben preciso: ad esempio, quando si tratta la coppia EUR/USD, l’euro è la valuta base, mentre il dollaro statunitense è la moneta quotata. In altre parole, questo cambio esprime quanti dollari vale un euro.

Chi acquista a coppia EUR/USD di fatto compra la valuta base (in questo caso l’euro) e vende la valuta quotata (il dollaro). Per poter operare con successo nel Forex Market è necessario conoscere le caratteristiche delle varie coppie e la correlazione tra le varie monete, ma è altrettanto importante sapere come agire. Le strategie forex consigliate dal sito corsoforextrading.net rappresentano il meglio e si distinguono tra loro sia per l’orizzonte temporale che per il capitale necessario per metterle in atto.

Le coppie più famose e più scambiate

La già citata coppia EUR/USD viene considerata la più influente ed è anche la più scambiata. La coppia GBP/USD è invece una delle più liquide; è affascinante, ma anche insidiosa, perché soggetta a falsi segnali e scossoni improvvisi. USD/JPY è una delle coppie più amate dai trader più esperti, in particolar modo nei momenti in cui il mondo attraversa periodi incerti (come il recente caso della pandemia). EUR/GBP è la coppia perfetta per chi vuole stabilità.

Ci sono scambi molto frequenti anche tra il dollaro americano e quello canadese: la coppia USD/CAD è caratterizzata da una volatilità media, una discreta stabilità e da un’alta liquidità. È in continua crescita la popolarità del cambio AUD/USD: c’è una grossa differenza tra i tassi di interesse australiani ed americani, quindi si presta perfettamente per il day trading. La coppia NZD/USD, pur rappresentano il 2% degli scambi complessivi, ha un margine molto basso ed è pane per i denti solo degli operatori più ferrati.

Le migliori strategie da adottare nel Forex Market

La scelta della strategia da adottare è legata principalmente a tre fattori. Innanzi tutto si deve valutare il capitale che si ha a disposizione, poi si devono considerare gli obiettivi che si intendono raggiungere ed il tempo che si vuole o che si può dedicare all’attività. Solitamente a chi ha un budget ridotto si consiglia di optare per strategie di breve durata, mentre chi può investire somme importanti può adottare tecniche di trading di posizione.

In base all’orizzonte temporale, le strategie per il mercato valutario possono essere suddivise in quattro categorie. Iniziamo dalle tecniche di Scalping; fanno parte di questa categoria le strategie del Price Action e dello Scalping RSI; sono molto diffuse e non richiedono grossi capitali per poter essere messe in atto. Sono diverse le tecniche che possono rientrare nella tipologia del Day Trading: si pensi ad esempio alla Breakout, alla News Trading ed alla Pullback, considerata una delle più efficaci.

Fanno parte della tipologia di strategie Forex nota come Swing Trading alcune delle tecniche più diffuse, ovvero la Trendline, la Momentum e la Fibonacci, che però richiede un capitale iniziale leggermente più elevato. Per applicare le strategie di Lungo Termine è necessario avere a disposizione un buon budget: le tecniche più note ed efficaci in questo caso sono la Carry Trade e La Gabbia.