Merenda al parco con bambini e famiglie per la candidata Rossella Dimaggio

Un incontro elettorale nel parco, tra giochi e merenda. A proporlo è la candidata del Partito democratico Rossella Dimaggio, già assessora ai servizi educativi del Comune di Varese, che in questi cinque anni si è occupata soprattutto di scuole, asili, servizi parascolastici rivolti ai bambini e ai loro genitori.

Proprio ai bambini, alle mamme, i papà, i nonni e più in generale alle famiglie di Varese è rivolta l’iniziativa di venerdì 24 settembre alle ore 16 al parchetto di via Saffi 121, ad Avigno: “Vi aspetto per chiacchierare di scuola, asili, nidi, doposcuola, mense”, si legge nell’invito