“Mi fa analizzare l’acqua?”. Occhio ai falsi addetti a Bobbiate e a Casciago

Occhio ai falsi addetti dell’acqua, in azione a Bobbiate di Varese e a Casciago. La segnalazione arriva da Acsm-Agam, gestore della rete idrica.

“Ciclicamente giungono in Azienda segnalazioni di persone che si spacciano per addetti del settore acquedotto o gas. In zona Bobbiate e nel Comune di Casciago, questa mattina, un uomo chiedeva presso alcune abitazioni di ricevere un bicchiere di acqua al fine di analizzarla, per poi asserire che era inquinata. Non si tratta di attività riconducibili alla Società e non sono rilevate problematiche nella qualità della risorsa erogata nei Comuni serviti”.

Una truffa? Un modo per introdursi in casa? O un modo per vendere magari qualche prodotto?

Nel dubbio il gestore dell’acqua invita “tutti i Clienti a prestare la massima attenzione nell’accogliere in casa sconosciuti e a contattare le autorità di pubblica sicurezza”.

L’azienda non richiede mai documenti o riscuote denaro a domicilio. “In caso di interventi programmati o richiesti, il nostro personale si presenta con mezzi, vestiario e tesserino identificativo, contrassegnato con il logo aziendale Lereti“.