Il ministro del Turismo Garavaglia: “Ci sono le condizioni per far ripartire la stagione invernale”

Il ministro del Turismo Massimo Garavaglia condivide il protocollo “riaperture delle aree sciistiche per l’utilizzo degli impianti di risalita“. “Finalmente ci sono le condizioni per far ripartire la stagione invernale”, osserva Garavaglia.

Il protocollo firmato dalla Federazione italiana sport invernali (Fisi) dall’Associazione nazionale esercenti funiviari (Anef), da Federfuni, Amsi e Colnaz indica regole precise per l’utilizzo degli impianto di risalita.

“Ci auguriamo – sottolinea il ministro – che il protocollo venga presto condiviso dal Cts, così da applicarlo in tempi rapidi”.