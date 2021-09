Mobilità, consumi e stili di vita: Ispra istituisce i tavoli per il clima

Mobilità, energia, biodiversità, PLIS e aree protette. Ad Ispra l’amministrazione comunale istituisce un tavolo per il clima per “parlare green”. La tema ecologica è ancora più sentita dopo la dichiarazione di emergenza climatica motivo, per cui nella città sul Lago Maggiore è stato deciso di creare uno “strumento di lavoro per identificare una strategia climatica locale”, da definire tramite un processo rivolto a cittadini, associazioni e altri stakeholder, ciascuno dei quali potrà portare idee, proposte, valori e competenze.

La prima riunione del Tavolo per il Clima, coordinato dal consigliere comunale Massimiliano Balestrero, si è tenuta lunedì 13 settembre ed ha visto la partecipazione del sindaco, di alcuni membri del Consiglio Comunale e di un buon numero di ispresi: in trenta hanno infatti risposto all’invito che della prima cittadina Melissa De Santis ha reso pubblico sul portale del Comune. Tra questi numerosi professionisti ambientali, ricercatori ed esperti dei settori interessati, associazioni e cittadini disponibili a dare il proprio contributo.

Spiega l’amministrazione comunale: «Attraverso l’analisi dei singoli settori che sono maggiormente responsabili delle emissioni di CO2, occorre fare una puntuale ricognizione delle azioni, personali e collettive, utili per una transizione verso una società de-carbonizzata e sostenibile».

Le prossime attività del Tavolo per il Clima di Ispra si svilupperanno attraverso Gruppi di Lavoro, che avranno il compito di approfondire i temi riconosciuti più rilevanti.