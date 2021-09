Molestie a ragazzini, design e le celebrazioni della Collegiata nel podcast del 7 settembre

Le principali notizie di martedì 7 settembre

Un uomo di circa 50 anni è stato sottoposto all’obbligo di dimora accusato di aver molestato alcuni ragazzini. Si tratta di un allenatore di calcio di una squadra del gallaratese. L’indagine è partita dalla denuncia dei genitori di un minore dopo una vacanza-ritiro sportiva, in una località di montagna non lontana dal Varesotto.

Secondo le accuse, il “mister” avrebbe tenuto una serie comportamenti inadeguati: da messaggi inviati ai ragazzi ad atteggiamenti equivoci. Tra questi spicca un episodio, con l’adulto sdraiatosi nel letto con un giovane sportivo.

Il tecnico negli anni scorsi aveva lavorato prima in Piemonte, poi nel Milanese e sia negli anni 90 sia nel 2007 era stato raggiunto da provvedimenti di sospensioni.

Sarà un gemellaggio con il Duomo di Firenze ad aprire i festeggiamenti per i 600 anni della Collegiata di Castiglione Olona. Il 7 gennaio 2022, proprio allo scoccare dei seicento anni dalla bolla con la quale papa Martino V concesse al cardinale Branda Castiglioni di istituire la Collegiata, arriverà monsignor Timothy Verdon, storico dell’arte, direttore del Museo dell’Opera del Duomo di Firenze e dell’Ufficio dei Beni Culturali della diocesi fiorentina e professore presso la Stanford University. Il monsignore presiederà una celebrazione liturgica in Collegiata e il giorno successivo terrà una lectio magistralis sul cardinale Branda, l’Umanesimo cristiano e l’ideale di città che sei secoli fa prese forma artistica nel borgo dei Castiglioni.

È stata presentata la sesta edizione della Varese Design Week, l’evento che celebra la creatività varesina nel design e nella produzione. Nata nel 2016, ha la sua sede nel Temporary allestito in Via Staurenghi 11 dove, tra il 23 e il 26 settembre, sarà possibile vedere le opere di designer italiani e stranieri seguendo un percorso progettato e realizzato dalla designer Beatrice Gallini. Protagonista principale sarà lo spettacolare labirinto di bambù ai Giardini Estensi.

Varese e Caronno Pertusella a sinistra del fiume Ticino, Legnano e Castellanza a destra. Non è naturalmente una lezione di geografia impazzita ma il verdetto della composizione dei gironi della prossima Serie D di calcio. Usciti, finalmente, quasi a ridosso del via fissato per domenica 19 settembre.

I biancorossi e i rossoblu sono stati associati al Girone A, composto da 20 squadre e saranno le uniche lombarde. Le rivali sono quindi piemontesi, liguri e la valdostana Pont Donnaz. Per il Varese non va male visto che mister Ezio Rossi conosce profondamente il raggruppamento e i suoi protagonisti.

Caronnese e Legnano invece giocheranno nel Girone B, tutto lombardo con la sola eccezione dei veronesi del Sona.

Definiti anche i primi incontri di Coppa: il Varese disputerà il turno preliminare contro l’Arconatese, domenica 12 settembre al Franco Ossola. Le altre entreranno in gioco il 22, con il derby tra Castellanzese e Legnano. La stagione può finalmente iniziare, buona Serie D a tutti.

È un concerto da non perdere quello che si terrà mercoledì 8 settembre alle 21 a Solbiate Arno. Sul palco di Villa Bregana saliranno il chitarrista e compositore Claudio Farinone e il fisarmonicista Fausto Beccalossi, considerato uno dei massimi virtuosi dello strumento a livello internazionale.

I due musicisti eseguiranno musiche di Astor Piazzolla, Ennio Morricone ed Egberto Gismondi. L’ingresso è libero, ma sono richiesti mascherina e Green pass.

