Mondo Convenienza inaugura il punto vendita di Rescaldina

Verrà aperto domani, giovedì 2 settembre, il nuovo punto vendita di Mondo Convenienza al Centro Commerciale di Rescaldina, in via Togliatti.

Il nuovo negozio si aggiunge agli altri 8 già presenti in Lombardia, per un totale di 44 punti vendita e 41 hub logistici in Italia, visitati ogni anno da oltre 12 milioni di persone. Un ulteriore passo in avanti nella strategia di crescita in Italia che prevede, entro il primo semestre del 2022, l’apertura di altri quattro punti vendita, tra megastore e negozi di prossimità dalle dimensioni più contenute, per andare incontro all’evoluzione delle abitudini di consumo e a tutte le differenti esigenze di acquisto dei clienti.

Il nuovo punto vendita di Rescaldina, in cui sono previsti cinquantamila visitatori solo nella prima settimana, valorizza al massimo l’offerta di soluzioni di arredo realizzate con prodotti di filiera Made in Italy, in termini di provenienza geografica, qualità e controllo del processo produttivo, per un totale di 136 aree espositive dedicate ai vari ambienti della casa. Lo stesso percorso espositivo, grazie a lightbox che ne riproducono le immagini, è un omaggio a Milano, capitale del design e dell’arredamento, e al suo hinterland, tra architettura urbana e storia del territorio, mentre i materiali decorativi rievocano la tradizione del design.

Infine, entro dicembre 2021 verranno inserite nel parcheggio del punto vendita, le stazioni di ricarica rapida per tutte le auto elettriche.

Il punto vendita di Rescaldina sarà aperto al pubblico da domani 2 settembre, a partire dalle 9.