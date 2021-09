Monti: “Pronti a marzo a sottoscrivere gli accordi con il Governo per realizzare case e ospedali di comunità”

Incontro in regione tra il Presidente della Commissione Sanità Emanuele Monti, il professor Francesco De Lorenzo, presidente della Federazione italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia, e la presidente dell’associazione Caos Onlus, Adele Patrini. Un confronto per condividere idee e progetti in campo oncologico: «Dalla Commissione Europea sono in arrivo circa 4 miliardi di risorse in questo settore ed è quindi importante mettere a sistema istituzioni e associazioni perché l’obiettivo è comune» ha spiegato Monti.

E sul progetto di case e ospedali di comunità a Milano afferma: «Ringrazio i tecnici della Dg Welfare per l’approfondimento su Case e Ospedali di Comunità. La delibera approvata lunedì dalla Giunta regionale, riguardante la città di Milano, fa da apripista alla creazione di questi presidi di medicina territoriale che andranno ad integrare e potenziare il nostro sistema di cure. Regione Lombardia ha programmato 700 milioni di euro di investimenti per la realizzazione di queste strutture, organizzate secondo il sistema hub and spoke per garantire la massima capillarità. Siamo i primi a presentare al Governo un piano concreto di attuazione delle disposizioni del Pnrr. Ora la road map prevede di completare la ricognizione dei siti idonei per la realizzazione delle strutture entro il prossimo settembre, così da sottoscrivere a marzo 2022 gli accordi di programma con il Governo e avviare i cantieri. Anche su questo abbiamo dimostrato di saper rispettare i tempi».