È morto Willie Garson, era l’amico di Carrie in Sex and the City

Il cinema statunitense perde Willie Garson, storico interprete di Stanford Blatch in Sex and the City. L’amico di Carrie Bradshaw e nei suoi sequel cinematografici, è morto. La notizia è stata diffusa dal figlio sui social. Aveva 57 anni. Al momento non è stato comunicato alcun dettaglio sulle casue della morte dell’attore.

Oltre a ‘Sex and the City’, di cui stava girando alcune puntate speciali per HBO Max, era noto anche come Mozzie, un truffatore nello show televisivo ‘White Collar’ e ha avuto anche ruoli ricorrenti in varie serie tv poliziesche.