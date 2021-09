Movimento 5 Stelle: “Le critiche alla visita di Conte sono una medaglia”

Non sono passate inosservate le critiche che il blocco di liste a sostegno del candidato Matteo Bianchi ha mosso contro la visita dell’ex-premier e leader dei 5 Stelle che giovedì sarà a Varese. Proprio per questo il Movimento 5 Stelle di Varese ha diffuso una nota che vi proponiamo integralmente

Leggendo l’articolo del Centro Destra varesino è chiaro che è di basso profilo e male argomentato, tanto da diventare una medaglia da appuntare sulla coalizione che sostiene Galimberti.

Il tema principale della venuta di Conte a Varese è quello di trattare del PNRR e dei 250 milioni richiesti dal Comune di Varese a Roma, questo grazie alle politiche e trattative che Conte ha fatto in Europa recuperando 209 miliardi per l’Italia. Oltremodo misero il tentativo di sfruttare i morti di Covid di marzo 2020 in Lombardia, come se la salute non fosse stata gestita a livello regionale, e sappiamo tutti in che modo.

Infine non si capisce quale film abbiano visto parlando di Conte a braccetto col sindaco Galimberti … se Conte apparisse a braccetto sarebbe con il capolista del M5S Ferrara Antonio, che ha curato personalmente tutti gli aspetti della sua visita, sia per la sicurezza che per l’organizzazione, con i responsabili M5S lombardi e romani. I discorsi fatti dal Centro Destra mostrano una serietà per niente pragmatica, basata non su fatti concreti ma su discorsi politici da bar dello sport.