Musica, gastronomia e scherma storica: è la notte dei “Gorillas Games”

È ormai una tradizione la festa di inizio per la stagione agonistica dei Gorillas, la squadra di football americano che ha sede al campo di via Landro a Varese e che proprio al “Jungle Field” darà vita – sabato 11 settembre – a una serata di divertimento a sfondo sportivo.

I “Gorillas Games” sono un appuntamento fisso fin dal 2015 e servono a celebrare la fine dell’estate e il ritorno in campo degli atleti. Un prologo della manifestazione ci sarà già questa sera, venerdì 10 alle 21, con la commemorazione di Nicolò De Peverelli, il giocatore dei Gorillas – a cui è intitolato il campo di gioco di San Fermo – deceduto in un tragico incidente stradale in Salento nel 2015. Saliranno in cielo le lanterne luminose a ricordare il giovane scomparso. (foto Samuele Filippi)

Sabato i cancelli dei Gorillas Games apriranno alle ore 18 per un programma ricchissimo: la Sala d’Arme de “I Magli D’Acciaio” intratterrà il pubblico con un crescendo di duelli di scherma storica, sfoggiando armi e armature fedeli copie degli originali medievali. Alle 21,30 un suggestivo duello con spade incendiate che aprirà la pista ad uno show altrettanto pirotecnico: alle 22 infatti sarà di scena il grande ritorno dei varesini The Clurs che porteranno al pubblico del Jungle Field il loro punk folk dal sapore celtico.

Durante tutta la serata la società biancorossa gestirà un rifornito banco gastronomico: in programma un menù che prevede anche polenta, fagioli e carne.

Per entrare al Jungle Fields sarà necessario utilizzare il Green Pass; è comunque disponibile un servizio di tamponi che può essere effettuato su prenotazione il pomeriggio di sabato presso lo stesso campo sportivo (gli interessati possono contattare direttamente la società).