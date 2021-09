Musica nelle residenze storiche, lo swing protagonista alla Goglio di Daverio

Musica nelle Residenze Storiche fa tappa alla Goglio di Daverio, con uno degli appuntamenti più attesi della manifestazione. Sabato 4 settembre (ore 21) si terrà lo spettacolo “Sing Sing Swing” con Elena D’Angelo e Matteo Mazzoli.

Cultura musicale e arte si mescolano per tutta la rassegna che anche quest’anno ha visto la partecipazione di sponsor importanti: al concerto di Daverio, all’interno della storica ditta Goglio sarà possibile anche ammirare la statua di San Longino che ha lasciato la fabbrica del Duomo ed è stata “prestata” alla Goglio che ne ha curato il restauro.

Protagonista della serata di sabato sarà lo swing. Negli anni ‘30 e ‘40 del secolo scorso lo swing dilagò come una febbre negli Stati Uniti, e da lì in Europa e nel resto del mondo, alzando di diversi gradi la temperatura del pianeta. L’America di quegli anni attraversa un periodo turbolento e la gente sente il richiamo dell’evasione e del divertimento leggero. Intanto la musica italiana sta vivendo uno dei suoi periodi più felici e nel paese oltre al filone musicale principale della canzone “all’italiana” si apre la strada alla canzone moderna tipica degli anni ’30 dando vita allo “swing Italiano”.

Questa febbre collettiva è il filo conduttore dello spettacolo: gli arrangiamenti semplici e raffinati si rifanno allo studio dei classici del jazz, le cui influenze si sentono soprattutto nella sezione ritmica che segue il caratteristico movimento “dondolante”, da cui il termine “Swing” e si ispirano alle Grandi Orchestre che impazzavano negli anni ’50 in Italia. Una carrellata di successi da Baciami piccina sulla bocca, a Bacio a Mezzanotte, da Night and day a Moonlight serenade, lo spettacolo si snoda con un ritmo veloce tra le note della Little Big Orchestra e la voce di Elena D’Angelo e Matteo Mazzoli.

Possibile prenotare sul sito comunale: questo il link musica.bypla.it

150 i posti disponibili (fino ad esaurimento)