Musica, teatro e gusto per il Il Parco Gioia in festa a Villa Mylius

Dopo la cerimonia di inaugurazione in primavera, il Parco Gioia di Villa Mylius, il primo parco davvero inclusivo della città di Varese, ri-apre, con una vera e propria festa per celebrare con bambini e famiglie la nascita di questa nuova area di benessere all’aria aperta.

il “Parco gioia in festa” aspetta grandi e piccini nella giornata di sabato 18 settembre con un ricco programma di giochi, laboratori ed eventi per tutti i gusti e tutte le età.

Si comincia alle 10 del mattino con il laboratorio di musica “Nido sonoro” proposto da “Piano terra” ai piccolissimi, da zero a 18 mesi sfruttando anche gli strumenti dell’isola della musica disponibili nell’area giochi. A seguire, dalle 11 alle 12, gli attori di Progetto Zattera animeranno per tutti i bambini un laboratorio di teatro seguito dai saluti istituzionali del sindaco Davide Galimberti e dal concerto dal vivo di Dorotea Mele, Luca Pedroni, Giusy Consoli e Marco Caccianiga.

Le famiglie sono invitate a portare un telo da stendere sul prato per il picnic che potrà contare anche sull’ottima pizza della Piedigrotta presente all’evento con pizzaioli e Apecar (il ricavato sarà interamente destinato ai progetti solidali dei club Lions Varese Prealpi e Sette Laghi.

La festa riparte nel pomeriggio con le letture proposte dalle libraie di Potere ai bambini (dalle 14.30) seguite alle 15.30 dall’incontro di Propedeutica musicale a cura della Scuola di musica Tenzi.