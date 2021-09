Nasce il circolo dei Giovani Democratici di Gavirate, segretario Pierluigi Lucchina

Nel corso del congresso cittadino svoltosi giovedì sera, 16 settembre alla sede del Partito Democratico/Giovani Democratici del circolo di Varese (presente il segretario Provinciale Matteo Capriolo) all’unanimità è stato eletto alla carica di segretario cittadino Pierluigi Lucchina: «Sono davvero entusiasta e orgoglioso che mi sia stata data questa straordinaria opportunità, – afferma il neosegretario Lucchina – . Un’occasione speciale, perché sono certo che mi darà la possibilità di mettermi in gioco e di crescere. Vorrei ringraziare Matteo e i componenti del circolo per la fiducia che hanno posto nei miei confronti e di avermi affidato questo incarico che porterò avanti con impegno. Inoltre, invito chiunque abbia voglia di mettersi in discussione di farsi avanti e condividere con noi questa nuova avventura, la porta è sempre aperta. Noi siamo Pronti!”

Parte questo nuovo percorso, voluto da un gruppo di giovani del territorio e sostenuto dalla segreteria provinciale dei giovani democratici. Pierluigi Lucchina e i ragazzi dell’ormai nuovo circolo, che hanno voluto fortemente la nascita dei Giovani Democratici di Gavirate, hanno individuato gli obiettivi sui quali investire il proprio impegno e l’iniziativa politica.

Un territorio che necessita di rinnovamento, ma, soprattutto ha bisogno dell’impegno dei giovani.

I Giovani Democratici di Gavirate si propongono l’obbiettivo di creare momenti di dibattito, di confronto ed eventi su temi che stanno molto a cuore ai giovani: ambiente, diritti umani, situazione sociale ed economica del paese e tanti altri che portino a una visione politica inclusiva, libera, comunitaria.

Secondo il segretario Provinciale Matteo Capriolo. «E’ un bel momento di rinascita per la nostra Giovanile -Dichiara Capriolo- questo è il risultato di un lungo percorso di avvicinamento ai nostri coetanei che hanno sempre più voglia di impegnarsi per il proprio territorio».

Il circolo, al momento sarà composto da altri quattro ragazze e ragazzi: Irene Corcillo, Alice Rattaggi, Sabrina Germani e Alessandro Colasuonno.