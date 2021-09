“Nella buona e nella cattiva sorte”, a Luino il libro di Marina Di Guardo

Domenica 12 settembre alle ore 17.30 presso Palazzo Verbania di Luino verrà presentato il libro “Nella buona e nella cattiva sorte” di Marina Di Guardo, edito Mondadori. L’incontro verrà moderato da Valentino Odorico che dialogherà con la scrittrice e con Barbara Donarini.

Luino è stata fonte di ispirazione per la Di Guardo poiché nella cittadina lacustre ha trascorso alcuni anni della sua adolescenza.

L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale Amici delle Sempiterne presieduta da Simona Fontana e dal Rotary Club Laveno Luino Alto Verbano presieduto da Giusy Giordano con il patrocinio della Città di Luino alla presenza del Mondadori Bookstore di Luino.

Il libro è un thriller avvincente che coinvolge il lettore sino all’ultima pagina considerando anche tematiche di grande attualità.

Irene, giovane illustratrice di talento, vive da anni ostaggio del marito Gianluigi, manager geloso e violento, convinta, come tante altre vittime di violenza domestica, di meritarsi la semi-segregazione a cui lui la costringe a forza di minacce e lividi. All’indomani dell’ennesimo litigio, grazie al sostegno di Alice – l’amica d’infanzia trapiantata a Londra – Irene trova finalmente il coraggio di ribellarsi: mentre il marito è al lavoro, carica in macchina la loro piccola figlia Arianna e scappa da Milano, per correre verso un piccolo paese di provincia nella casa in cui è cresciuta e che i genitori le hanno lasciato in eredità. Gianluigi però la rintraccia prima del previsto, e le ordina di tornare in città, preannunciando ritorsioni – non solo da parte dei suoi avvocati. Irene sente le forze già esili cedere, ma nel paese scopre insperati alleati: un’anziana vicina di casa, un negoziante che forse ha un debole per lei… Purtroppo, inquietanti incidenti minacciano presto la sua fragile serenità. Irene nonostante tutto cerca faticosamente di rimettere insieme i cocci della sua vita, ma tutto precipita quando chi dovrebbe proteggerla da Gianluigi viene ritrovato brutalmente assassinato…

Marina Di Guardo è nata a Novara ma ha origini siciliane. Vive tra Cremona e Milano. Prima di dedicarsi alla scrittura, ha lavorato come vicedirettrice dello showroom di Blumarine. Ha esordito nella narrativa con il romanzo L’inganno della seduzione (Nulla Die, 2012), poi seguito da Non mi spezzi le ali (Nulla Die, 2014). Si misura per la prima volta con il genere thriller nel 2015, quando pubblica nella collana digitale ZoomFiltri di Feltrinelli, curata da Sergio Altieri, Bambole gemelle. Con Mondadori ha pubblicato i thriller Com’è giusto che sia (2017), opzionato per una serie televisiva, e La memoria dei corpi (2019), i cui diritti cinematografici sono stati acquistati da una casa di produzione americana. La memoria dei corpi è stato pubblicato in Grecia, in Polonia e presto uscirà anche in Brasile e in altri Paesi.

È la madre della famosissima influencer Chiara Ferragni.