Noleggio auto a lungo termine: perché conviene a professionisti ed aziende

Ogni azienda che vuole fare della dinamicità, dell’innovazione e della sostenibilità il proprio punto di forza, non può che essere al passo coi tempi anche dal punto di vista della mobilità aziendale.

Le aziende e i professionisti, infatti, utilizzano moltissimo le auto per lavoro, ragion per cui hanno la necessità di trovare una soluzione che gli consenta di disporre di un veicolo commerciale con annessi tutti i vantaggi senza, però, avere l’incombenza di doverlo acquistare. Anche in funzione del fatto che l’azienda o il professionista potrebbe voler cambiare frequentemente l’auto.

È in questo contesto che si inserisce l’innovativa funzionalità del noleggio lungo termine per professionisti e aziende.

Scegliere il noleggio a lungo termine: i vantaggi

Noleggiare veicoli commerciali a lungo termine conviene a professionisti e aziende innanzitutto perché la formula prevede che non venga versato un anticipo, ma solamente il pagamento di un canone mensile che copre l’intera durata del contratto. Chi utilizza l’auto noleggiata, inoltre, è esonerato da qualsiasi altra spesa accessoria: l’unico pensiero del conducente sarà provvedere al pagamento del carburante.

Per lungo termine si intende un arco di tempo minimo di un anno fino a un massimo di cinque anni, dunque i veicoli messi a disposizione sono sempre di ultima generazione e concorrenziali sul mercato, nel rispetto delle normative anti-inquinamento.

Il canone mensile da saldare per il noleggio a lungo termine include molti vantaggi e servizi, tra i quali:

il pagamento del bollo auto;

il pagamento dell’assicurazione RCA;

il pagamento dell’assicurazione furto-incendi;

il pagamento della kasko integrale;

l’imposta provinciale di trascrizione;

la tassa di possesso;

i tagliandi;

le revisioni;

il cambio degli pneumatici in estate e in inverno;

gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;

l’assistenza e il soccorso stradale in caso di incidenti o guasti meccanici;

un’auto sostitutiva durante il periodo di riparazione dell’auto;

la messa su strada.

Allo scadere del contratto di noleggio a lungo termine – il cui periodo dipende dal tempo di utilizzo o dai chilometri percorsi – l’azienda o il professionista può scegliere se rinnovarlo/estenderlo o se sostituire l’auto noleggiando un altro veicolo, potendo contare di disporre sempre su vetture nuove, sicure ed efficienti.

Una differenza con il noleggio a breve termine è l’esclusività del pagamento del canone di noleggio a lungo termine tramite bonifico SEPA, poiché nel primo caso si può pagare anche scegliendo altri strumenti elettronici di pagamento.

In ogni caso, quello che è certo è che il veicolo commerciale usato non subisce una svalutazione, grazie alla flessibilità del vincolo a tempo indeterminato, dunque rimane perfettamente vendibile qualora il cliente decidesse di acquistare quella vettura.

Poiché i veicoli aziendali rientrano tra gli elementi indispensabili per lavorare, il noleggio a lungo termine consente la detrazione fiscale e deduzione delle imposte dirette del 100% per l’uso strumentale del veicolo e la detrazione fiscale del 40% e deduzione delle imposte dirette del 20% se l’uso non è strumentale.

I veicoli che si possono noleggiare a lungo termine: le caratteristiche

Prima di noleggiare un veicolo a lungo termine è importante sapere che in Italia non vi sono vincoli sulle autovetture, sui veicoli commerciali o sui motocicli, purché vengano rispettate alcune caratteristiche:

il veicolo deve essere di nuova immatricolazione;

il mezzo deve essere venduto in Italia;

il veicolo deve essere ancora in produzione;

la messa a pieno carico deve essere uguale o inferiore a 3,5 tonnellate, nel caso in cui si tratti di veicoli commerciali.

Grazie al noleggio a lungo termine per aziende e professionisti, la mobilità aziendale si trasforma in un investimento privo di imprevisti, ma forte del fatto che i costi di gestione della flotta aziendale sono prestabiliti e non subiscono variazioni.

Tra le aziende che meglio sanno rispondere alle esigenze dei clienti, siano essi privati, aziende e professionisti con partita IVA, non si può che annoverare Syntonia SpA, partner di Arval Italia. Quest’azienda, sul campo del noleggio a lungo termine dal 2009, si propone come punto di riferimento su cui riporre fiducia garantendo supporto, assistenza fin dalla gestione dell’ordine e consulenze specialistiche al cliente con trasparenza e professionalità. La sede centrale è a Genova, ma è presente anche a Firenze e Milano.