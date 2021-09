Il “non libro” di Enzo Iacchetti si presenta ai Giardini Estensi di Varese

C’è chi ha fatto persino dei film e chi scritto poesie, durante il lockdown, fra le quattro mura i casa.

Galleria fotografica Il \"non libro\" di Enzo Iacchetti riempie i Giardini Estensi 4 di 9

E chi, come Enzo Iacchetti, artista poliedrico, e noto volto televisivo ha riempito la casa di post-it su cui appuntava pensieri, aforismi e riflessioni.

Tutto finito in un libro, anzi in un “non libro”, (titolo dell’opera “Non è un libo“) che racchiude il “Iacchetti pensiero“.

E con questo volume l’autore ha scelto di mettersi in gioco in prima persona a sostegno della Croce Rossa Italiana: il ricavato dalle vendite del libro andrà a finanziare l’acquisto di nuove ambulanze.

E’ possibile ricevere il libro con una libera donazione e i ricavi ottenuti saranno interamente devoluti alla Cri.

La raccolta di pensieri, lavoro degli ultimi mesi, è stata presentata nella serata di mercoledì ai Giardini Estensi di Varese dove il pubblico presente è stato coinvolto e rapito dalla sagacia dell’autore nato e cresciuto sulle sponde del Lago Maggiore.