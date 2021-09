Di notte nel parco di Villa Mylius: pizzicati 7 giovani, tra cui due minorenni

Volevano entrare nel parco di Villa Mylius di notte, quando i cancelli sono chiusi. Il loro tentativo, però, è stato notato da alcuni agenti della Polizia locale in pattugliamento nel fine settimana.

I due giovani ragazzi sono stati fermati ed individuati mentre altri agenti entravano nel parco dove, dopo un attento sopralluogo, hanno intercettato altri cinque ragazzi che si erano nascosti per sfuggire ai controlli.

I sette sono stati tutti identificati (5 ragazzi e 2 ragazze) e di questi i due minorenni sono stati accompagnati per essere affidati ai genitori che si sono presentati su esplicito invito negli uffici del Comando. Il parco comunale di Villa Mylius, come gli altri parchi cittadini, sono stati oggetto per l’intera stagione estiva di particolare attenzione da parte del Comando di Polizia locale.

Durante il weekend inoltre si sono svolti diversi controlli per il rispetto delle norme anti covid per evitare assembramenti in locali e pubblici esercizi.