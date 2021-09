Novità per i green pass, bollette più care e la Varese City Run nel podcast del 15 settembre

Le principali notizie di mercoledì 15 settembre

Le nuove norme sulle applicazioni del pass Covid in Svizzera, potrebbero avere dei risvolti anche per l’economia italiana di frontiera. Il Consiglio di Stato del Ticino si è detto favorevole alla richiesta del documento anche per “espatri di breve durata”. In questa categoria rientrerebbero anche gli svizzeri che si recano in Italia per fare la spesa o per acquisti di vario genere. Se il provvedimento entrerà in vigore, chi non possiede il certificato al rientro in patria, dovrà dunque portare con sé un tampone negativo. La decisione definitiva sull’adeguamento delle norme è prevista per venerdì.

Il green pass non sarà più necessario per i viaggiatori che si muovono fra Lombardia e Piemonte a bordo dei traghetti della Navigazione Lago Maggiore. Il tema era stato nelle settimane scorse al centro di richieste di intervento da parte degli amministratori locali che lamentavano la difficile situazione che si veniva a creare per via dell’applicazione del decreto legge dello scorso agosto che imponeva il controllo del green pass per gli spostamenti su mezzi pubblici fra regioni. In particolare, al momento dell’imbarco soprattutto al mattino sulle corsa da Laveno Mombello a Intra, migliaia di studenti dovevano esibire il pass prima di accedere a bordo del traghetto che ogni giorno li porta a scuola in Piemonte: migliaia di verifiche concentrate in pochissimo tempo con notevoli problemi logistici. La richiesta di chiarimenti al Ministero ha dato esito positivo e le corse dei battelli sono state ora assoggettate alle regole per il trasporto pubblico locale: distanziamento, mascherina ma nessuna certificazione verde da esibire.

Secondo un’analisi di Adiconsum Lombardia il caro-bollette potrebbe costare mediamente alle famiglie lombarde un aggravio di 980 euro all’anno, così ripartiti: oltre 400 euro in più per la luce, quasi 370 euro per il gas, oltre 200 euro per il carburante. «L’elevato incremento del costo delle bollette dell’energia elettrica, del gas e del carburante è un rischio reale e toccherà da vicino migliaia di famiglie in Lombardia, molte delle quali già in povertà energetica, ovvero non in grado di pagarsi le bollette – ha detto Carlo Piarulli, presidente di Adiconsum Lombardia -. È ormai evidente che il passaggio al mercato libero non comporta un risparmio per i consumatori».

I cittadini di Bardello, Bregano e Malgesso dovranno aspettare novembre per andare a votare. Il referendum sull’unione delle tre amministrazioni non sarà contemporaneo alle consultazioni amministrative dei prossimi 3 e 4 ottobre. Da Regione Lombardia non sono ancora arrivate le disposizioni. La consultazione slitta quindi di un mese e si aspetta di conoscere il giorno esatto. Una volta definito, saranno organizzate delle assemblee pubbliche in ciascuno dei tre comuni per spiegare alla popolazione i vantaggi che derivano dall’ unione e rispondere a richieste di chiarimenti

Dopo un anno di assenza torna il grande appuntamento con la Varese City Run. Dall’edizione del 2019 (leggi qui come è andata) però c’è una grande novità per l’evento sportivo organizzato da Sport+ e dal Comitato Fidal Varese: la mezza maratona ufficiale Fidal con partenza e arrivo dallo stadio “Franco Ossola” dopo un percorso che si snoderà tra le vie cittadine. Il weekend dedicato partirà sabato 9 ottobre con il Villaggio Sportivo allo stadio “Franco Ossola” mentre la domenica (10 ottobre) si svolgeranno le corse con tre percorsi diversi: uno di 10 km competitivo, un non competitivo sempre di 10 Km e uno per famiglie di 3 km

Potete ascoltare il podcast sulle piattaforme Spreaker e Spotify