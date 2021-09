Nuove risorse regionali per sostenere il pagamento di canoni di locazione all’Aler

«In arrivo nuove risorse per le ALER lombarde a sostegno di progetti a durata annuale/biennale finanziati con lo scopo di contenere gli effetti della crisi economica derivata dalla pandemia attraverso l’assegnazione di contributi a copertura delle spese comuni e di eventuali canoni di locazione arretrati riferiti a nuclei familiari in condizione di vulnerabilità economica e sociale assegnatari degli alloggi pubblici – dichiara Patrizia Baffi, Consigliere Regionale lodigiano di Fratelli d’Italia – L’avviso pubblicato da Regione Lombardia per l’adesione delle ALER al contributo straordinario di solidarietà, su cui ciascun ente potrà partecipare presentando apposito progetto, rimarrà aperto sino al 22 ottobre e prevede uno stanziamento economico complessivo per il biennio 2021/2022 pari a 16 milioni di euro».

«Una iniziativa che ha l’obiettivo di superare le situazioni di degrado fisico e di disagio sociale dovuto alla difficoltà delle famiglie nel sostenere i costi abitativi e dare risposte concrete e immediate a bisogni sociali nuovi o acuiti a seguito della pandemia, in specifico nei quartieri dove si concentrano i servizi abitativi pubblici, particolarmente colpiti dalla crisi economica dovuta all’emergenza sanitaria» prosegue il Consigliere Regionale .

«Il tema delle morosità, acuito in conseguenza della pandemia, è stato affrontato anche in Commissione Territorio lo scorso mese di luglio in occasione delle audizioni di alcuni Presidenti e componenti dei Collegi dei Sindaci delle ALER, portando in luce i conseguenti effetti negativi sui bilanci degli enti e sugli interventi manutentivi – sottolinea Patrizia Baffi – Confido che questa iniziativa possa raccogliere la partecipazione ed il massimo impegno da parte di tutti gli enti interessati, a partire dall’ALER Pavia-Lodi, al fine di poter contribuire a riequilibrare le entrate e di conseguenza ad accelerare la programmazione degli importanti e necessari interventi manutentivi che gli stabili richiedono» conclude.