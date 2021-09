Officina di Cura Urbana: “Il Comune non perda il bando regionale per lo sport”

«L’amministrazione non perda il bando regionale per lo sport». Officina di Cura Urbana, la lista della sinistra nella coalizione di Margherita Silvestrini, incalza l’amministrazione uscente.

«Regione Lombardia ha pubblicato un bando a fondo perduto per ottenere finanziamenti per realizzare strutture fisse per lo svolgimento di attività sportive all’aperto a corpo libero, accessibili a persone diversamente abili, quali installazioni skyfitness e calisthenics, oppure per allestire playground dedicate agli sport indoor».

«La scadenza del bando è fissata al 30 settembre, prima quindi della scadenza elettorale. Chiediamo all’amministrazione uscente di sfruttare questa possibilità, che permetterebbe ai giovani soprattutto, ma anche a chi ama lo sport e l’attività all’aria aperta, di avere nuove strutture a costo zero per la città. Strutture che devono prevedere la possibilità di accesso anche a chi è diversamente abile».

«Gli spazi certo non mancano a Gallarate, e anzi gli interventi riqualificherebbero le aree.

L’attenzione allo sport, ai giovani e all’inclusione delle persone diversamente abili deve essere agita nei fatti, non solo negli slogan elettorali».