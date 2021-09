Officina di cura Urbana Gallarate: “Abbiamo chiesto ad un nostro candidato di non partecipare alla campagna elettorale”

Nota di Officina di cura Urbana che spiega: “Uno dei nostri candidati ha visto riemergere un passato tanto lontano da essere ormai sepolto anche nella sua memoria. Si tratta di condanne definitive per alcuni reati commessi tra gli anni Ottanta e Novanta”

Come tutte le liste che si presentano alle elezioni amministrative di Gallarate del 3-4 ottobre, anche Officina di cura urbana ha chiesto il certificato del Casellario giudiziale dei candidati, da render pubblico sul nostro sito e su quello del Comune.

Così, uno dei nostri candidati ha visto riemergere un passato tanto lontano da essere ormai sepolto anche nella sua memoria. Si tratta di condanne definitive per alcuni reati commessi tra gli anni Ottanta e Novanta. Non sono reati contro la persona né contro la Pubblica amministrazione.

Ma, soprattutto, sono stati commessi quasi quarant’anni fa. Oggi siamo difronte ad un lavoratore serio e scrupoloso, una persona attenta a ciò che succede nella vita pubblica.

Crediamo che, come ha detto di recente il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la detenzione non può essere una macchia indelebile e che, quindi, una persona con la sua storia abbia il diritto di presentarsi ai cittadini di Gallarate con il suo volto attuale, che testimonia un riscatto umano e sociale.

Tuttavia siamo preoccupati per il clima forcaiolo e chiuso che si respira in città e la cappa giustizialista che da anni opprime l’Italia, per questo abbiamo chiesto al nostro candidato di non partecipare alla campagna elettorale, per evitare sciacallaggi su questa vicenda, invitando a riflettere su un percorso di vita che da tormentato si è fatto più sereno.

Crediamo che la campagna elettorale debba essere incentrata sui contenuti e sulle proposte per il futuro della nostra città.

Almeno così sarà la nostra.

L’assemblea di tutti i candidati di Officina di cura Urbana