Oktober Fest: dalla Baviera a Cairate per un mese di festa di fine estate

Sarà un mese dedicato alla festa della birra più famosa del mondo quello che si appresta a entrare nel vivo a Cairate, in provincia di Varese, negli spazi esterni del Circolo Famigliare Felice Cavallotti di via Anforelli dove, nell’area del parcheggio è stato allestito un tradizionale Bierzelt i classici tendoni dove si svolge, tra settembre e ottobre a Monaco di Baviera, la fiera della birra più grande del mondo e che, ogni anno, richiama oltre 6 milioni di visitatori.

Da giovedì 2 settembre a sabato 2 ottobre, al Circolo Cavallotti sarà possibile gustare ben sette tipologie di birra differenti per soddisfare tutti i gusti di chi ama la bionda, ma anche la rossa o le birre artigianali e le classiche weizen tedesche. Per tutta la durata dell’evento sarà possibile gustare anche piatti tipici della tradizione sia locale sia bavarese.

La manifestazione organizzata a Cairate si svolgerà in concomitanza con la sorella maggiore, e di sicuro più illustre, che ogni anno si tiene a Monaco di Baviera e che, ormai dallo scorso anno, è stata sospesa a causa delle restrizioni anti-Covid. Per accedere all’area feste non sarà necessario il green-pass in quanto si svolgerà interamente all’aperto dalle 20 alle 23 tutti i giorni fino al 2 ottobre.

Ma sarà anche l’occasione per ricordare che la prima edizione dell’Oktober Fest di Monaco di Baviera nacque da un’idea di un banchiere italiano, Andrea Michele dell’Armi, che il 12 ottobre del 1810, durante le celebrazioni del matrimonio tra il principe ereditario Ludwing e la principessa Therese, ideò una festa a base di birra che, da allora, non ha più smesso di essere celebrata.