Openjobmetis cerca 100 addetti alle pulizie per Fieramilano a Rho

Openjobmetis, prima e unica Agenzia per il Lavoro quotata in Borsa italiana, ha aperto la selezione per 100 addetti/e alle pulizie per il polo espositivo Fieramilano a Rho (MI) da inserire in vista dei prossimi eventi fieristici.

Le figure richieste si occuperanno della pulizia degli stand e delle aree comuni della fiera. I requisiti per accedere alla selezione sono l’autonomia negli spostamenti, la disponibilità a lavorare su turni diurni e notturni, feriali e festivi e il possesso del Green Pass per accedere al polo fieristico, come previsto dalla relativa normativa.

Agli addetti alle pulizie viene offerto un contratto in somministrazione per la durata degli eventi fieristici, con possibilità di proroghe legate al calendario fieristico.

Ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione Candidati del sito www.openjobmetis.it. Gli interessati alla selezione possono mandare la propria candidatura all’indirizzo e-mail: fieramilano@openjob.it