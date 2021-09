Opere pubbliche a Caronno Pertusella: “Disinformazione da parte del centrodestra”

La coalizione che appoggia la candidatura del sindaco uscente di Caronno Pertusella Marco Giudici replica alle accuse arrivate dal centrodestra in merito ai presunti ritardi in alcuni cantieri cittadini.

Con un documento chiamato “Disinformazione e informazione” le liste che sostengono Giudici (Partito Democratico, Unione di Centrosinistra e Civico 2030) spiegano punto per punto come stanno le cose e rimandano al mittente critiche e polemiche:

«Per Palazzetto e Scuola Sant’Alessandro ci sono stati errori progettuali e ritardi dovuti alle difficoltà di reperimento dei materiali, cose non imputabili all’amministrazione comunale o alla giunta – si legge nel documento -. Sul Palazzetto avevamo già dato spiegazioni qualche tempo fa, ma ripetiamo senza problemi. Nonostante i ritardi e le difficoltà, a ottobre inizieranno i lavori al Palazzetto che avranno una durata di 120 giorni. Il nuovo ingresso della scuola sarà operativo il 30 settembre e la riapertura della cucina è prevista per l’11 ottobre. Per quanto riguarda le rotatorie tra via Bergamo e viale Europa, i lavori non sono in ritardo e termineranno entro l’8 ottobre. Sempre a ottobre termineranno i lavori in via Lazzeratto e via Lura. Verranno in pratca rispettati i termini dei lavori, come ampiamente annunciato e confermato. Chi attribuisce all’amministrazione comunale responsabilità nei ritardi di realizzazione di alcune opere dovrebbe sapere che i progetti, la direzione dei lavori e la realizzazione degli stessi sono assegnati a liberi professionisti esterni e ad aziende tramite gare e bandi secondo precise normative. Sarebbe preoccupante consegnare l’amministrazione della nostra città a chi non conosce queste semplici ma fondamentali regole che governano il percorso delle opere pubbliche o peggio sapendolo, le strumentalizza».