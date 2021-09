Origgio, domenica 12 l’intitolazione della palestra del centro sportivo a Carlo Airoldi

Domenica 12 settembre 2021 la Polisportiva Airoldi di Origgio celebrerà i cinquanta anni dalla sua fondazione.

Nata dall’idea visionaria di alcuni origgesi, che all’inizio degli anni Settanta immaginarono una società sportiva per l’appunto poli-sportiva, costituita aggregando tutte le attività già presenti a quel tempo nel paese, a distanza di tutti questi anni questa formula si conferma attuale e vincente, tanto a livello di partecipazione quanto di gestione. La passione originale si è mantenuta intatta nel tempo, e tutti gli origgesi (e non) che costituiscono la Polisportiva Airoldi oggi sono orgogliosi di far parte di una società sportiva che ha fatto e continua a far crescere generazioni di nuovi atleti. Anche la pandemia, con le difficoltà che ha comportato anche per lo sport, non è riuscita a fermare completamente le attività, che ora sono pronte a ripartire con la fiducia di poter affrontare la nuova stagione all’insegna di una maggiore sicurezza, pur con la consapevolezza sempre alta la guardia per salvaguardare la salute di tutti.

L’importanza dell’anniversario dei cinquant’anni dalla fondazione è stata riconosciuta anche dall’amministrazione comunale di Origgio, che per celebrare questa tappa ha deciso di intitolare la palestra del centro sportivo di Origgio a un insigne – ma purtroppo meno noto al grande pubblico di quanto meriterebbe – sportivo origgese, Carlo Airoldi, a cui, assieme a Dino Airoldi, è dovuto il nome della società. Anche Carlo Airoldi, come i fondatori della omonima Polisportiva, era un visionario, che nel 1896 decise che avrebbe partecipato alla maratona delle prime olimpiadi di Atene.

Il viaggio per Atene era la prima e più grande sfida per un origgese di quell’epoca, ma la cosa non scalfì la determinazione di Carlo Airoldi, che decise di affronta nel modo più consono per un maratoneta, ovvero a piedi. Purtroppo, ben più insormontabile era la sfida che lo attendeva ad Atene, dove il locale comitato organizzatore riuscì a trovare il modo di impedirgli la partecipazione per avvantaggiare l’atleta di casa, Spyridon Louis, che infatti poi vinse la corsa. L’ingiustizia prevalse, ma questo nulla toglie, anzi, alla grandezza dell’atleta.

La cerimonia di intitolazione si svolgerà in occasione della festa di Origgio, domenica 12 settembre, presso la palestra a partire dalle ore 17,30.