A Palazzo Branda Castiglioni incontro con la scrittrice brianzola Ketty Magni

Prosegue fino al 26 settembre a Palazzo Branda Castiglioni la mostra “Dal Diario Italiano”, personale di Ivan Turetskyy inserita nel percorso museale della storica dimora del Cardinal Branda Castiglioni (1350-1443) e patrocinata dal Comune di Castiglione Olona.

Per promuovere ed approfondire la conoscenza delle opere del maestro ucraino l’Associazione Artemilo1941, organizzatrice dell’esposizione, ha programmato diverse iniziative collaterali in grado di abbracciare diversi ambiti artistici come fotografia, danza, poesia e scrittura e rivolte a un pubblico eterogeneo.

Dopo lo shooting fotografico di sabato scorso dedicato a Dante Alighieri, giovedì 23 settembre alle ore 18.30 il quattrocentesco Portico D’Onore di Palazzo Branda Castiglioni ospiterà Ketty Magni, scrittrice brianzola che con i suoi romanzi storici a sfondo culinario ha dato il via ad un genere unico e inimitabile della narrativa italiana.

Durante la serata si indagherà con l’autrice delle dinamiche proprie della funzione della lettura e del potere evocativo della parola, strumenti fondamentali di formazione dello spazio relazionale, andando alla scoperta di tutti i suoi libri, tra cui il suo ultimo progetto “Artusi. Il bello e il buono” edito da Cairo.

L’appuntamento è a ingresso libero con obbligo di green pass.