Paralimpiadi, oro dal ciclismo e tante altre medaglie. Argenti targati Varese per Barlaam e Trimi

Alle Paralimpiadi di Tokyo l’Italia continua a macinare medaglie e anche oggi, giovedì 2 settembre, non sono mancati gli acuti azzurri.

La prima gioia di giornata è arrivata dal ciclismo: nella staffetta a squadre l’Italia ha conquistato una splendente medaglia d’oro con Luca Mazzone, Paolo Cecchetto e Diego Colombari.

Oney Tapia concede il bis nell’atletica e dopo il bronzo nel lancio del peso sale sul terzo gradino del podio anche nel disco.

E d’argento è Vincenza Petrilli nel tiro con l’arco. L’azzurra ha perso la finale dell’arco ricurvo contro l’iraniana Zahra Nemati solo allo shoot off, ovvero il tiro di spareggio dopo il pareggio nella sessione regolare, terminata in parità.

Poi è arrivata la solita infornata dal nuoto e oggi anche la Polha ha motivi per festeggiare. Dopo il secondo posto di Antonio Fantin nei 400 stile libero S6, Simone Barlaam conquista l’argento nei 100 farfalla S9. Solo quarto posto per Federico Morlacchi, che sfiora il podio rimanendo fuori per 21 centesimi.

Poco dopo un altro argento è stato vinto da Stefano Raimondi nei 100 metri dorso S10. Anche per l’altro italiano, Riccardo Menciotti, il podio non arriva per un soffio.

È di bronzo Francesco Bettella che arriva terzo nei 50 dorso S1, così come Luigi Beggiato nei 50 stile libero S4. La seconda medaglia targata Polha di giornata è l’argento di Arjola Trimi nei 50 stile libero S4, che nella gara fa siglare comunque il record del mondo essendo una categoria S3.

L’ultima gioia di giornata viene dall’atletica leggera ed è l’argento di Martina Caironi dalla pedana del salto in lungo.