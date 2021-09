Paralimpiadi, storica tripletta azzurra nei 100 metri. Sul podio Sabatini, Caironi e Contrafatto

(foto Federazione Italiana Atletica Leggera)

Storica tripletta azzurra nei 100 metri alle Paralimpiadi di Tokyo. L’ultima giornata dedicata all’atletica quest’oggi, sabato 4 settembre, ha visto il trionfo di Ambra Sabatini che ha segnato il nuovo record del mondo nella categoria T63.

Dietro di lei le compagne azzurre Martina Caironi – argento in 14”46- e Monica Contrafatto (14’’73). Quest’ultima ha voluto dedicare il proprio bronzo all’Afghanistan, dove nel 2012 è rimasta gravemente ferita alla gamba destra in seguito all’attacco alla base italiana, perdendo l’arto. Le parole al termine della corsa: «Io voglio dedicare la mia medaglia a quell’altro Paese che mi ha tolto qualcosa ma in realtà mi ha dato tanto, l’Afghanistan».