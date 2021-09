Paralimpiadi, Terzi e la staffetta di Barlaam portano altre medaglie a Varese

Continua a macinare medaglie l’Italia alle Paralimpiadi di Tokyo 2020.

Assunta Legnante si dimostra una forza della natura andando a conquistare la medaglia d’argento. Dall’atletica arriva anche il bronzo di Ndiaga Dieng nei 1500 metri T20.

Primo alloro anche per la canoa di velocità con Federico Mancarella che sale sul terzo gradino del podio nella canoa di velocità.

Anche oggi non è mancato l’apporto della spedizione di nuoto. Stefano Raimondi, alla sesta medaglia di questa Paralimpiade, ha aperto le danze conquistando l’argento nei 200 misti SM10. Dopo il sesto posto di Alberto Amodeo nei 100 metri farfalla S8, è Giulia Terzi a mettersi al collo il bronzo nei 50 farfalla S7. Soddisfatta la conquista della quinta medaglia di questa Paralimpiade l’atleta della Polha: «Sono molto contenta, la gara oggi era molto difficile ma sono entrata in acqua consapevole fosse l’ultima gara della mia Paralimpiade, ho dato tutto ed è andata bene. Grazie agli allenatori, alla squadra, alla Polha e chi ci ha permesso di allenarci al meglio in questo periodo difficile».

Quinto posto per Vincenzo Boni nei 200 stile libero S3, erano due le italiane in gara nei 200 misti SM5: dietro alle due dominanti cinesi, il terzo posto è di Monica Boggioni, mentre Giulia Ghiretti arriva quarta e rimane fuori dal podio.

L’ultima gara di giornata dal nuoto porta invece il . La staffetta italiana della 4×100 mista 34 punti con Riccardo Menciotti, Stefano Raimondi, Simone Barlaam e Antonio Fantin. Medaglia conquistata anche da Federico Morlacchi, che era sceso in vasca nella qualificazione.

Termina oggi il programma del nuoto, con l’Italia che conquista 39 medaglie in totale, pareggiando i conti con Rio de Janeiro.