Parapendista finisce tra gli alberi del Monte Nudo, salvato dal Saf

Precipita col parapendio sul monte Nudo, tra Arcumeggia e Castelveccana. Un uomo di 32 anni è stato recuperato oggi, mercoledì, attorno alle 16,30 dai Vigili del fuoco che sono intervenuti nei pressi del monte Nudo, in un’area impervia nei pressi di via Sant’Antonio. Sul posto è arrivata una squadra del distaccamento di Luino congiuntamente al nucleo S.A.F. (Speleo Alpino Fluviale) di Varese.

Lo sportivo non ha riportato ferite gravi e, una volta individuato, è stato trasportato con l’elicottero del 118 in ospedale a Cittiglio per accertamenti.