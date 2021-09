Il Parco di Villa Baragiola come non si era mai visto: Alberi maestri Kids

Due spettacoli per declinare anche ai bambini tutti i concetti chiave che fanno da filo conduttore alla nuova edizione 2021 di Nature Urbane: “l’incontro tra città e natura nell’abitare, ovvero stare dentro lo spazio pubblico e viverlo, nel guardare e scoprire quello che ci circonda con occhi diversi e immaginare una città futura, diversa, sostenibile, innovativa ed evoluta”, come spiegato dalla direzione artistica affidata a Stefano Beghi e compagnia Etre.

In questo percorso il festival propone ai bambini, e alle loro famiglie di addentrarsi nel Parco di Villa Baragiola e ascoltarne storie, voci e rumori come mai prima d’ora, grazie ad Alberi Maestri Kids, spettacolo itinerante in scena a più riprese nei pomeriggi di sabato 25 e domenica 26 settembre.

Inoltre sabato 25 settembre a villa Mirabello rivivrà l storia di Tarzan, sempre sull’incontro tra città e natura.

Di seguito i dettagli

Sabato 25 e domenica 26 settembre

ALBERI MAESTRI KIDS

Parco di Villa Baragiola

Una performance itinerante ed esperienziale creata da Campsirago residenza alla scoperta del mondo degli alberi e delle piante, principio e metafora della vita stessa: utilizzando le tecniche del teatro immersivo, momenti di incontro con esseri straordinari, suoni registrati con il sistema bi-neurale e restituiti in cuffia, i partecipanti – a partire dai 4 anni – sono portati a vivere un’esperienza straordinaria, sotto la guida di un personaggio fiabesco, una sorta di pifferaio magico, che li conduce in un percorso-spettacolo emozionante, una grande avventura attraverso il bosco e le sue creature.

sabato 25 settembre

TARZAN RAGAZZO SELVAGGIO

Parco di Villa Mirabello, 4

La storia del bambino solo nella giungla cresciuto dalle scimmie, ovvero TARZAN RAGAZZO SELVAGGIO di Francesco Niccolini e Luigi d’Elia, uno spettacolo per immergersi nella foresta tra le luci e le ombre della natura.

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI

Prenotazioni necessarie esclusivamente on-line sul sito www.natureurbane.it.

Green Pass obbligatorio dai 12 anni.

Il programma è disponibile sul sito www.natureurbane.it

Per maggiori info 335 7617514 – dalle ore 10 alle ore 16 – oppure natureurbane@comune.varese.it.