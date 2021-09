Partito il quarto lotto di lavori di riqualificazione nel centro storico di Brezzo di Bedero

Sono partiti in questi giorni i lavori di riqualificazione del centro storico.

Si tratta del quarto lotto delle opere in programma che prevedono la sistemazione di sottoservizi e pavimentazione.

L’intervento va a completare la via Roma e in più sistemazione della piazzetta Madonnina di Pianezza.

Il costo totale dell’opera è di 226.000 euro con fondi propri di bilancio.

Il primo lotto di lavori era partito nel settembre 2019 per il rifacimento dell’area di via Roma, di fronte al municipio e il secondo a giugno 2020: qui l’area interessata è stata l’intersezione con via Canonica e Varesella alla chiesa di San Rocco dove è stata valorizzata la piazzetta antistante il luogo di culto. Il terzo lotto ha riqualificato l’area da Via Roma dal Municipio a via Repubblica, nella primavera scorsa.