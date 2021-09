Patrini Malnate pronti per la fase finale del campionato

Terminata la pausa estiva, i Patrini Malnate si rituffano nel campionato, con l’ambizione di arrivare fino in fondo della fase finale.

D’ora in poi non c’è più margine d’errore, lo sanno bene i ragazzi malnatesi, che sabato 11 settembre (ore 15.00) al “Gurian Field” affronteranno la Fiorentina Bxc per i quarti di finale del campionato nazionale Bxc. I toscani si sono qualificati superando 11-4 gli Umbria Redskins, dimostrando di essere in buona forma.

I Patrini hanno l’obiettivo di arrivare fino in fondo al torneo, ambizione consolidata dall’ottima prima parte di torneo, con un solo pareggio – in rimonta e di gran carattere – e tutte vittorie. Le finali però nascondono insidie, le squadre si rinforzano e tutto sarà più complicato.

Il quadro degli incroci vede, sugli altri campi, i Thunder Milano, che hanno battuto 8-1 i Blind Fighters di Firenze, incontrare nei quarti di finale la Fortitudo White Sox di Bologna.

I Tigers Cagliari, 19-0 su Staranzano, affronteranno la Leonessa Brescia mentre l’ultimo quarto di finale si disputerà a Milano tra i padroni di casa dei Lampi e Thurpos Cagliari.

Per accedere agli spalti del “Gurian Field” – accesso gratuito – per seguire la partita è obbligatorio il Green Pass; verrà trasmessa la diretta sulla pagina Facebook della squadra: QUI IL LINK