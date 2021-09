Percorso per giovani: il volontariato come occasione per scoprire potenzialità e talenti

Officina Caffè e Csv Insubria propongono un breve percorso dal titolo “Scorpi le tue potenzialità e i tuoi talenti: il volontariato come laboratorio di scoperta, sperimentazione e allenamento della felicità”.

Si tratta di una iniziativa rivolta ai giovani tra i 19 e i 25 anni che, con l’aiuto di Luna Tovaglieri – coach umanistica e docente – potranno identificare e dare un nome alle loro potenzialità personali e alle loro attitudini. Il volontariato sarà un campo privilegiato in cui poter poi sperimentare quanto appreso.

Il percorso sarà strutturato in 4 incontri: due incontri individuali on line (in incontro iniziale e uno finale) e due incontri in gruppo fissati per il 21 ottobre (17 – 21) e il 25 novembre (17-21) presso la sede di Officina Caffè in via Mauceri 38 a Venegono Inferiore.

Per iscriversi occorre effettuare la registrazione al portale My Csv e da lì poi selezionare il corso:

https://bit.ly/3lQLqe7