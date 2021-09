Piccolo aumento di ricoveri per Covid all’Asst Valle Olona. Uno è all’ospedale di Saronno

Torna a salire la curva dei ricoveri per Covid negli ospedali dell’ASST Valle Olona. Nell’ultima settimana si è passati da 16 a 19 degenti nei reparti dedicati, di cui uno al presidio di Saronno.

Le 18 persone assistite a Busto sono nell’unità operativa di Malattie infettive. Due necessitano di ventilazione assistita non invasiva, ovvero il casco C-pap. In pronto soccorso ci sono due persone in attesa dell’esito del tampone. Un paziente è in una zona dedicata dell’ospedale di Saronno .

L’età media dei ricoverati è di 71 anni.

Afferma il Direttore sanitario dell’ASST Valle Olona, dottor Claudio Arici: «Rispetto alla scorsa settimana c’è un modesto incremento di ricoverati ma, a differenza dello scorso anno, la quota di pazienti che necessitano di un trattamento intensivo è sensibilmente inferiore. I dati degli studi clinici stanno convergendo sulla necessità di somministrare una terza dose dopo sei mesi e, da oggi in Regione Lombardia, i pazienti più fragili, quelli a maggior rischio per la durata inferiore della protezione immunitaria, potranno accedere ad una dose supplementare di vaccino».