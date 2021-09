Politiche sportive per Varese e tiri in porta: Ebagua e Lavoriamo per Varese giocano per Galimberti

Politiche sportive per Varese e tiri in porta, domenica 12 settembre dalle 17 in piazza San Vittore, lavoriamo per Varese dialoga con la città.

A parlare di sport e di programmi per far crescere ancora di più la vocazione sportiva della nostra città saranno il calciatore Giulio Ebagua, candidato della Lista Lavoriamo per Varese, e il sindaco Davide Galimberti, che daranno vita anche ad una sfida amichevole ai rigori, alla quale potranno partecipare i cittadini che lo vorranno.

L’iniziativa è della lista civica Lavoriamo per Varese che in questo secondo fine settimana di settembre ha organizzato gazebo e spazi di incontro in cinque piazze della città.

Le piazze presidiate dai candidati, dagli attivisti e dai simpatizzanti di Lavoriamo per Varese per fornire informazioni sul programma della lista, oltre alla già citata San Vittore, sono quelle del quartiere Belforte (davanti al nuovo supermercato Fantinato, gazebo aperto sabato 11 settembre dalle 9,30 alle 12,30), piazza Milite Ignoto (quartiere Sant’Ambrogio, gazebo aperto domenica dalle 9 alle 13), piazza 26 maggio (quartiere Biumo Inferiore gazebo aperto domenica dalle 9 alle 13 e piazza della Repubblica (gazebo aperto domenica dalle 9.30 alle 13.30)