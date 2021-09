“Pop, ritratti in circolo”, il potere della creatività con l’arte di Pino Ceriotti a Cardano al Campo

Pino “Pece” Ceriotti è nato a Busto Arsizio da una famiglia di imprenditori tessili. La sua arte è la più viva espressione di un genius loci che lo ha condotto per le vie del mondo, dal natio borgo selvaggio a New York, da Milano a Mumbai, in India, insieme ai suoi emozionanti teleri, grandi sguardi etnici dipinti sui campionari di stoffa della sua ex azienda. Dunque, nulla si crea, nulla si distrugge ma tutto si trasforma. E la mostra “Pop, ritratti in circolo” è l’ennesima trasformazione di un artista che continua a navigare nel mondo alla ricerca dell’essenza della vita.