A Porto Ceresio si parla di cinema con l’aperitivo letterario di PortoArte

A Porto Ceresio nel fine settimana u nuovo appuntamento del ricco programma di PortoArte.

Venerdì 10 settembre alle 18 nel giardino della Raccolta etnografica Appiani Lopez, in Corte del Pozzo 20, è in programma un aperitivo letterario con il direttore di Rete55 Matteo Inzaghi che presenterà il suo libro “Mai più così belli”, un affascinante viaggio nel cinema del New Hollywood.

Parteciperà Marina De Juli – attrice, regista e direttrice artistica della rassegna – che leggerà alcune scene tratte dai film Bonnie & Clyde, Lo squalo, Come eravamo e Il cacciatore.

Francesca Appiani, responsabile della Raccolta etnografica Appiani Lopez, modererà l’incontro.

L’ingresso è libero con prenotazione al numero 347 8116559.

In caso di maltempo l’evento si terrà alla Sala Polifunzionale di piazzale Luraschi, sul lungolago di Porto Ceresio.