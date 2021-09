A Porto Valtravaglia inaugurato il nuovo sportello Atm Postamat

Poste Italiane ha inaugurato un nuovo sportello automatico ATM Postamat nel Comune di Porto Valtravaglia, in provincia di Varese, che conta una popolazione di circa 2.200 abitanti e nel cui territorio è operativo un ufficio postale, a disposizione della clientela dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45.

L’attivazione del nuovo ATM Postamat, che è stato installato all’interno dell’ufficio postale di via Ronchetti, contribuisce ad estendere e consolidare la presenza capillare di Poste Italiane al fine di soddisfare le esigenze delle comunità locali.

Federico Sichel, Responsabile Relazioni Istituzionali della Macro Area Nord Ovest, ha dichiarato: “Con l’attivazione di questo ATM Postamat Poste Italiane conferma il proprio impegno a favore dei piccoli Comuni e l’attenzione riservata ai territori meno densamente popolati e alle realtà locali. Siamo orgogliosi di poter offrire questa nuova opportunità ai nostri clienti e a tutti i cittadini di Porto Valtravaglia.”

Il Sindaco Ermes Colombaroli ha ringraziato per l’installazione del nuovo Postamat: “A nome dell’Amministrazione comunale vorrei ringraziare Poste Italiane per il supporto concreto che fornisce alle realtà territoriali decentrate e per servizio di valore oltre che per i cittadini di Porto Valtravaglia anche per il turismo che gravita in zona. Per gli abitanti di Porto Valtravaglia si tratta di un intervento importante, che finalmente mette a disposizione dei miei concittadini un ulteriore canale di accesso ai servizi di Poste Italiane, consolidando il rapporto coi cittadini anche nei piccoli Comuni.”

Disponibili sette giorni su sette ed in funzione 24 ore su 24, gli ATM Postamat consentono di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista dei movimenti, ricariche telefoniche e di carte Postepay, accanto al pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale.

I nuovi Postamat di ultima generazione possono essere utilizzati dai correntisti BancoPosta titolari di carta Postamat-Maestro e dai titolari di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali, oltre che dai possessori di carte Postepay. Gli sportelli sono anche dotati di monitor digitale ad elevata luminosità e di dispositivi di sicurezza innovativi, tra i quali una soluzione anti-skimming capace di prevenire la clonazione di carte di credito e un sistema di macchiatura delle banconote.

L’installazione è parte del programma di impegni assunti da Poste Italiane per i Comuni italiani con meno di 5.000 abitanti ed è coerente con la presenza capillare di Poste Italiane sul territorio e con l’attenzione che da sempre l’Azienda riserva alle comunità locali e alle aree meno densamente popolate.