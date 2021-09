Post sui bimbi migranti morti, Caiola si scusa e il Centrodestra per Fagnano prende le distanze

Lorenzo Caiola, candidato consigliere del centrodestra in quota Lega a Fagnano Olona, esce alla scoperto e replica alle affermazioni dell’Anpi riportate ieri (martedì) in merito ad un commento postato su Facebook nel giugno del 20218 in cui definiva “tre cicciobelli” i cadaveri di tre bambini morti durante un viaggio della speranza in mare.

Prima di Caiola è lo stesso candidato sindaco Luciano Almasio a prendere posizione a nome di tutta la lista: «Il gruppo “Centrodestra per Fagnano” rifiuta ogni ideologia antidemocratica, ogni forma di discriminazione e di violenza».

Più articolata la risposta di Caiola: «In merito a quanto apparso sulla vostra testata giornalistica terrei a precisare, come già feci al tempo dei fatti, che quell’esternazione superficiale fu dettata dalla convinzione che quanto rappresentato dalla foto commentata fosse un fotomontaggio. Ho sempre considerato e considero i valori della vita e del rispetto della dignità umana capisaldi di un vivere civile e di una società che possa definirsi tale. Prendo le distanze dai fraintendimenti che potrebbero scaturire dal mio post Facebook e dalle accuse mosse a mio carico riconducibili a sentimenti di odio e intolleranza che non mi appartengono. Altresì, dispiaciuto dell’accaduto e dell’eventuale strumentalizzazione che potrebbe danneggiare la lista di cui faccio parte, chiedo scusa se ho urtato la sensibilità di qualcuno».