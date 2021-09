Il preside del liceo Manzoni di Varese Ballarini “trattenuto” in servizio per il terzo anno

Per il terzo anno consecutivo la scuola non congeda il preside Giovanni Ballarini. Nonostante gli anni di anzianità lavorativa, il dirigente dei licei Manzoni di Varese viene “trattenuto” in carica vista la carenza di sostituti.

« Il terzo rinnovo è avvenuto in modo naturale. Non c’è stato nemmeno bisogno di chiedere – commenta il preside Ballarini – Credo, però, che sia l’ultimo anno. La normativa concede solo tre proroghe».

Giovani Ballarini si appresta a ricominciare l’anno affrontando le tematiche più calde e attuali, come il protocollo sulla sicurezza, ma anche l’orario e gli open day : « Anche ieri sera ho indetto una riunione urgente con i miei collaboratori alle 21 per affrontare un’emergenza. Questa sensazione di essere utile, di lavorare per superare difficoltà e ostacoli mi dà la carica. Poi, devo ammettere di essere un preside fortunato. Ho collaboratori, docenti e un Consiglio di Istituto con cui lavoro molto bene. Non mancano gli scontri e le frizioni, ma si riesce sempre a trovare una risposta a tutto».

Gli ultimi anni, trascorsi ad affrontare la pandemia, hanno fatto crescere nel prof Ballarini la nostalgia del lavoro in classe: « Un po’ mi manca l’insegnamento, trovare nuovi modelli, affrontare le difficoltà della Dad con l’innovazione. Ma so già che non ci sarà molto tempo per lasciarsi andare ai ricordi: il tempo sarà, come sempre, tiranno e molte, troppe incombenze chiederanno soluzioni e decisioni veloci. Penso già agli open day, a come dovremo organizzarli, e alle attività di scambio culturale e alle esperienze estere. C’è tanto da fare».

Ultimo anno, ultime sfide per il dirigente che si prepara anche all’addio: « Probabilmente sarò il decano dei presidi. E la cosa mi fa piacere. L’anno prossimo lascerò sicuramente…. Ma sono pronto anche ad affrontare una nuova fase della mia vita».

Insieme al preside Ballarini, trattenuto alla presidenza dell’Isis Ponti anche Giuseppe Martino, anche lui al secondo giro di conferme oltre l’età.

Tra i nuovi nominati nelle scuole senza dirigente ci sono Alessandro Longheu alla dirigenza del CPIA di Busto Arsizio, Maria Ausilia Castagna preside del comprensivo di Cunardo Vaccarossi e Caterina Lucia Pipitone al comprensivo Curti di Gemonio. All’istituto superiore di Bisuschio è stata nominata Maria Carmela Sferlazza.

Rimangono ancora da nominare i dirigenti, quasi certamente reggenti, di nove comprensivi del Varesotto. Si tratta del Passerini di Induno Olona, il Don Milani di Bisischio, il Giovanni XXIII di Marchirolo, l’Iqbal Masih di Malnate, il Manzoni di Ubaldo e il Croce di Varese ( quest’ultimo fino al 31 ottobre).