Il presidente dell’ente nazionale sordi Varese si candida e sostiene Matteo Bianchi

È stata una presentazione semplice, veloce ma straordinariamente significativa quella di mercoledì 1 settembre, alle 17 ai Giardini Estensi. Nella cornice del parco comunale è stata presentata infatti la candidatura di Cristian Gnodi al Consiglio comunale di Varese nella lista civica “Varese Città Giardino per Matteo Bianchi Sindaco”.

Insegnante e allenatore di Basket, Presidente GS ENS (Ente nazionale sordi) Varese, Cristian Gnodi vuole «portare lesperienza per migliorare la città per i disabili di ogni genere – ha spiegato – perché Varese è una città bellissima»

Ad accompagnare la sua scelta c’era Matteo Bianchi, candidato Sindaco a Varese per la coalizione di Centrodestra, impegnatissimo nel fronte delle candidature, ma particolarmente motivato a presentare proprio questa:«Ho fatto volontariato per anni in una associazione che si occupava di disabili, ed è stata una esperienza straordinaria e molto formativa – ha spiegato – Solo conoscendo cosa vuol dire nel quotidiano avere una disabilità si può comprenderne le esigenze. Ora abbiamo un candidato che può dire alla città come migliorarla e suggerire alle istituzioni come colmare un gap infrastrutturale».

In particolare. «In questi anni è stato fatto molto sul tema della lingua dei segni, ma bisogna fare ancora di più per rendere la nostra città più aperta. E’ importante conoscere l’inglese ma anche a lingua dei segni, anche a livello di uffici comunali. E’ un elemento importante, di natura programmatica».