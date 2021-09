Primo giorno di scuola a Casciago e Morosolo: “Speriamo sia un anno normale”

Primo giorno di scuola a Casciago e Morosolo. Gli alunni di elementari e medie sono rientrati nelle loro aule, accolti da maestri e professori per questo nuovo inizio, sperando che possa essere un anno normale.

Ad accogliere gli alunni delle prime (elementari Sant’Agostino e medie Villa Valerio) c’erano anche il sindaco Mirko Reto e l’assessore Caterina Cantoreggi, affiancati dai docenti: «Sono orgoglioso di darvi il benvenuto – ha detto il primo cittadino -. Siamo fortunati per la qualità dell’insegnamento e per il luogo meraviglioso che ci ospita. La collaborazione e l’equilibrio tra amministrazione e scuola ci sono stati e ci saranno sempre di più. Benvenuti ragazzi, imparerete tanto e speriamo possa essere un anno di continuità e di scuola in presenza».

L’assessore Cantoreggi ha illustrato i servizi di doposcuola e mensa, dando il benvenuto ai ragazzi e augurando un buon inizio di scuola a tutti, genitori compresi. Sindaco e assessore si sono posi spostati a Morosolo, dove hanno accolto i bambini della prima elementare nella scuola Manzoni, rinnovata nell’aspetto grazie ad un nuovo disegno sulla facciata.