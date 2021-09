Primo incontro tra il neopresidente di ANPI Varese Rocco Cordì e il sindaco Davide Galimberti

Questa mattina il neoeletto presidente di ANPI Varese Rocco Cordì ha incontrato il sindaco Davide Galimberti con l’obiettivo dichiarato di “intensificare l’attenzione sull’attualità dei valori dell’antifascismo”.

Ha spiegato il neopresidente Cordì: «Per l’ANPI si apre una nuova fase con il percorso congressuale, in cui sono sempre più centrali i valori di libertà, democrazia e giustizia sociale. Nonostante ANPI non sia legata a nessuna forza politica, questo non vuol dire essere indifferenti alla politica. Anzi, in piena autonomia continueremo a misurare ciascuno in base all’impegno contro ogni deriva antidemocratica e per la difesa della Costituzione e dei valori dell’antifascismo. Per questo è importante ribadire con decisione ogni possibile deriva antidemocratica che alcuni partiti portano con sé, e promuovere l’impegno e la partecipazione per rimettere al centro i valori dell’antifascismo».

«Ribadire i valori di democrazia e antifascismo è sempre un impegno fondamentale – ha chiosato il sindaco Galimberti, un dovere civico e morale che deve guidare l’azione di ogni amministratore».