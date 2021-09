“Progetto concittadino” fa tappa all’Ortobiobroggini tra le prime aziende agricole biologiche d’Italia

La lista “Progetto concitaddino Varese” per Davide Galimberti sindaco domenica 19 settembre alle 16 e 30 farà tappa all’Ortobiobroggini (via Duca Degli Abruzzi, Calcinate del Pesce -Varese).

Ortobiobroggini è stata tra le prime aziende agricole biologiche certificate nate in Italia: dal 1987 coltiva con metodo biologico circa 3 ettari di terreno ed è diventato un punto di riferimento per i cittadini, non solo varesini, che scelgono cibo biologico. Nel 1989 l’azienda agricola è stata tra i promotori di Agrivita la prima associazione di produttori biologici. Attualmente Ortobiobroggini è certificato Icea – Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale per l’agricoltura biologica. Partecipa inoltre alla cooperativa Ortus, un consorzio di produttori biologici, di cui è promotrice dal 1994. La cooperativa, costituita da agricoltori con produzione biologica, permette di valorizzare e scambiare i prodotti e di approvvigionarsi anche da altre regioni per quello che non è possibile produrre direttamente.

L’azienda agricola fondata da Massimo Crugnola e Maria Luisa Broggini, vede già all’opera nei campi la seconda generazione, Camilla Crugnola che è anche da qualche anno la titolare. Nel volume “Insubria rurale” (Mimesis e Centro Internazionale Insubrico), i fondatori scrivono: «La scelta dell’agricoltura biologica nella metà degli anni ’80 significava per noi, e alcuni altri, la ricerca di un’agricoltura di buon senso, che comprendesse gli elementi dell’agronomia classica, la memoria e i valori di un’agricoltura contadina fatta di fatica, ma non di abbruttimento, di lavoro e non di sfruttamento, mantenendo la fertilità e la difesa biologica delle piante».